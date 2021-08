Salvataggio del labrador | i proprietari ringraziano la Polizia | “Aiuta il nostro bimbo autistico”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non sappiamo come ringraziare i poliziotti che hanno messo in salvo il”. Sono queste le poche parole della giovane coppia di turisti in transito sulla “Telesina” nel Sannio,a delmesso in salvo da una pattuglia della. “Il– hanno aggiunto – lo abbiamo regalato afiglio per la pet terapy, in quanto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.