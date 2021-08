Salmo dona 10mila piantine d’ulivo alla Sardegna colpita dagli incendi e ad aiutarlo chiama la Croce Rossa

(Di lunedì 2 agosto 2021)da sempre ha sottolineato l’importanza del legame con la sua terra tanto che vive proprio a Olbia. Il rapper è rimasto profondamente colpito dtragedia che si è abbattuta nell’Oristanese, a causa dei terribiliche hanno messo in ginocchio la popolazione, devastato aziende, terreni e bestiame. Maurizio Pisciottu, questo il vero nome dell’artista, ha subito comunicato sui social che si sarebbe adoperato per far sentire la sua vicinanzapopolazione. La prima cosa chevuole organizzare è una raccolta fondi online, a sostengo delle famiglie in difficoltà, che a breve sarà ...

Oristano Il cantante di Olbia non dimentica la sua terra. La distribuzione è stata affidata alla Croce Rossa di Oristano Maurizio Pisciottu, in artealle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d'ulivo e delega il comitato di Oristano della Croce Rossa Italiana allo smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio ..."Maurizio Pisciottu in artealle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d'ulivo e delega Croce Rossa Italiana - Comitato di Oristano allo smistamento e alla distribuzione in ...Il cantante di Olbia non dimentica la sua terra. La distribuzione è stata affidata alla Croce Rossa di Oristano ...Olbia. Una donazione del cuore che vale molto più di mille parole: è quella che ha fatto Salmo in favore dei territori colpiti dall'incendio ...