Ruba il denaro vinto alle slot da una coppia | arrestato un 27enne per tentata rapina

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Visited 64 times, 91 visits today) Notizie Simili: I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Risorse per sanità, sviluppo e aiutiimprese,… Sport, arte e musica per accendere l'...

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Cagliari. Ruba il denaro di una vincita. Arrestato un nigeriano di 27 anni per tentata rapina - giorgiolecis : Cagliari. Ruba il denaro di una vincita: arrestato 27enne - ilmetropolitan : ????#Cagliari. Ruba il denaro di una #vincita. Arrestato un 27enne per tentata #rapina -- - edoardo_go : RT @lupovittorio42: RIFLESSIONI.... Il ladro ti ruba: il denaro, l'orologio, la catena, il cellulare l'auto.... Il politico ti ruba: felic… - lupovittorio42 : RIFLESSIONI.... Il ladro ti ruba: il denaro, l'orologio, la catena, il cellulare l'auto.... Il politico ti ruba: f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba denaro

Questure sul web

Nel pomeriggio di ieri a Cagliari nella centralissima Via Roma si è consumata una rapina in danno di una coppia che aveva vinto una piccola somma dialle slot machine . L'episodio si è ...... la quale, dopo essere scesa, si era accorta della mancanza di una considerevole somma di, di proprietà di Trenitalia, che lei deteneva quale incasso delle multe applicate durante i ...A Grosseto, venerdì scorso, gli agenti della Polfer hanno denunciato un cittadino nigeriano di 23 anni per furto pluriaggravato ...GROSSETO - 600 euro. I soldi delle multe fatte sul treno dal controllore. Un giovane di 23 anni è stato denunciato per furto pluriaggravato e per il porto ...