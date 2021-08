Royal Family: cosa porta la Regina Elisabetta sempre con se | il segreto (Di lunedì 2 agosto 2021) Vi siete mai chiesti cosa contiene la borsa della Regina Elisabetta che porta sempre con se a spasso? Svelato finalmente il segreto In molti sicuramente avranno notato che la Regina Elisabetta non si separa mai dalla sua borsetta. Infatti, la Sovrana porta sempre con se una pochette elegante, non grande ma abbastanza capiente. cosa c’è dentro? Quello che sicuramente non saprete è che la Regina ne possiede oltre che 200 e tutte molto simili tra loro. Ma vediamo ... Leggi su formatonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Vi siete mai chiesticontiene la borsa dellachecon se a spasso? Svelato finalmente ilIn molti sicuramente avranno notato che lanon si separa mai dalla sua borsetta. Infatti, la Sovranacon se una pochette elegante, non grande ma abbastanza capiente.c’è dentro? Quello che sicuramente non saprete è che lane possiede oltre che 200 e tutte molto simili tra loro. Ma vediamo ...

Advertising

anna56491606 : RT @PazzeskaP: Quanto è bella la vera Royal Family ?????? #tzvip - PazzeskaP : Quanto è bella la vera Royal Family ?????? #tzvip - FilippoCarmigna : Meghan compie 40 anni, lo smacco alla Royal Family: c’entra (di nuovo) Oprah - VanityFairIt : Non bastasse il principe Andrea coinvolto nel caso Epstein, non bastassero i continui attacchi di Harry e Meghan, s… - Gazzettino : #meghan markle compie 40 anni, lo smacco alla Royal Family per il compleanno: c’entra (di nuovo) Oprah -