Rovereto | ultimata la messa in sicurezza della ciminiera della ex Manifattura Tabacchi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sono appena terminati, entro fine luglio come previsto dal contratto, i lavori per il restauro conservativo, laine l'adeguamento sismicodell'ex...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rovereto ultimata

il Dolomiti

I lavori, per un valore complessivo di quasi 418 mila euro, sono stati eseguiti dalla ditta Fratelli Galli di. Alta 42,62 metri, con un diametro di 3,80 metri alla base e 2,45 metri alla ...I lavori, per un valore complessivo di quasi 418 mila euro, sono stati eseguiti dalla ditta Fratelli Galli di. Alta 42,62 metri, con un diametro di 3,80 metri alla base e 2,45 metri alla ...ROVERETO. E' stata ultimata la messa in sicurezza della ciminiera dell'ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. Alta più di 42 metri e costruita 108 anni fa, la struttura è emblema e memoria di un luogo, ...