«Rosicano per Jacobs? C’è fastidio da parte di Usa e Inghilterra Alle spalle c’è il lavoro»

Le insinuazioni dei giornali inglesi e statunitensi per la medaglia d'oro di Jacobs nei 100 metri, hanno colpito. A Radio Popolare è intervenuto Antonio La Torre direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica leggera. «Credo ci sia un pochino di fastidio, non so se il termine giusto sia "rosicare". Non esiste nessuna legge che dice che chi vince lo sprint debba essere obbligatoriamente americano o inglese» «Nel 2003, ai mondiali di Parigi, vinse un certo Collins nato nelle isole Saint Kitts e Nevis. Se Jacobs avesse ginocchia meno fragili, probabilmente oggi avremmo celebrato Marcell Jacobs campione olimpico di ...

napolista : Il dt della Nazionale La Torre a Radio Popolare: «Quest'anno ha avuto il miglior tempo mondiale sui 60 metri, quali…