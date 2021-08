Rosalinda Cannavò | gestaccio inaspettato | la reazione furiosa a un’offesa

Leggi su cityroma

(Di lunedì 2 agosto 2021)reagisce male a una critica: “Cafona e ineducata” Continua ad essere al centro di critiche e polemiche. Sui profili social dell’ex gieffina continuano a piovere commenti negativi, spesso vere e proprie offese gratuite riferite al suo aspetto fisico. A far riflettere in particolare un utente su Instagram è stato il fatto che in questi mesie Andrea Zenga siano diventati una coppia affiatata e inseparabile anche se, a detta della persona in questione, l’attrice sfigurerebbe vicino al modello. “Certo che Adua Del Vesco vicino a quel ...