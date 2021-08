Advertising

Laucor11 : RT @CorriereCitta: Roma, scomparso ragazzo Indiano: aiutiamo la famiglia a ritrovare Kamur - CorriereCitta : Roma, scomparso ragazzo Indiano: aiutiamo la famiglia a ritrovare Kamur - chiododavv : “Faccio un passo dopo l’altro e sperano che sia falso Ti ho visto autoproclamanti king e poi scomparso, quante paro… - Federica_Mor : RT @chilhavistorai3: Ancora nessuna notizia di Mustafa. Il 60enne è scomparso da #Roma il 26 marzo. E' uscito per andare al lavoro con la s… - Federica_Mor : RT @chilhavistorai3: Saverio, 85 anni, è scomparso da #Riofreddo (#Roma) giovedì 10 giugno. Da allora nessuna segnalazione utile. Qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scomparso

RomaToday

...il titolo di campione del mondo nella piattaforma da 10 metri nel 2009 ai Mondiali di, il ... suo padre - da sempre uno dei suoi più grandi sostenitori - èil 27 maggio 2011 a causa di un ...... che sarà dedicata al ricordo dell'attore prematuramenteLibero De Rienzo protagonista ... Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, 1976. Valerio ha dieci anni e una fervida ...Il terzino giallorosso inizia il lavoro a Trigoria Ieri è stata una giornata speciale per José Mourinho. A Ferragudo, un borgo di pescatori vicino a Portimao, è stata inaugurata una via intestata al p ...Il giovane aveva 24 anni ed era scomparso dalla sua abitazione il 24 luglio scorso. Il coetaneo aveva presentato denuncia. Sentite anche alcune persone che lo conoscevano: aveva giocato in Italia come ...