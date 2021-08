Roma, piromane in fuga lascia dietro di sé una scia di incendi: fiamme vicino al centro vaccinale e alla Roma Napoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha prima appiccato il fuoco a delle sterpaglie tra via Passolombardo e via Michele Pantanella poi, una volta notato da una pattuglia del commissariato Romanina, ha cercato la via di fuga. Da lì è scattato l’inseguimento, con il ragazzo che ha continuato a incendiare arbusti nel corso della sua folle corsa, tanto che le fiamme nel frattempo sono arrivate a ridosso del centro vaccinale di Tor Carbone, l’orto botanico. Fino a lambire alcune abitazioni e interessare parzialmente la carreggiata dell’autostrada Roma Napoli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha prima appiccato il fuoco a delle sterpaglie tra via Passolombardo e via Michele Pantanella poi, una volta notato da una pattuglia del commissariatonina, ha cercato la via di. Da lì è scattato l’inseguimento, con il ragazzo che ha continuato aare arbusti nel corso della sua folle corsa, tanto che lenel frattempo sono arrivate a ridosso deldi Tor Carbone, l’orto botanico. Fino a lambire alcune abitazioni e interessare parzialmente la carreggiata dell’autostrada, ...

