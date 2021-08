Roma | Conference League | giallorossi contro Molde o Trabzonspor

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il cammino europeo dellainizierà a metà mese.in campouna delle due squadre citate Il 19 e il 26 di agosto ladi Josè Mourinho inizierà la propria avventura in. I, che giocheranno la gara di andata in trasferta, dovranno affrontare una tra, uscite fuori dal sorteggio di Nyon. Turchi e norvegesi, a loro volta, scenderanno in campo per i playoff della competizione il 5 e il 12 di agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

