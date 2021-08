Roberta Beta, paura per l’ex concorrente del Grande Fratello: la scoperta nel giorno del compleanno (Di lunedì 2 agosto 2021) paura in casa per Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello nella prima edizione del reality: nel giorno del suo compleanno, ha scoperto la sua casa sottosopra dopo l’incursione dei ladri. Sui social il racconto di quando accaduto e una foto che ha scatenato un’ondata di commenti su Instagram. Roberta Beta: ladri in casa dell’ex gieffina nel giorno del compleanno Roberta Beta ha condiviso sui social la pessima sorpresa nel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021)in casa per, exdelnella prima edizione del reality: neldel suo, ha scoperto la sua casa sottosopra dopo l’incursione dei ladri. Sui social il racconto di quando accaduto e una foto che ha scatenato un’ondata di commenti su Instagram.: ladri in casa delgieffina neldelha condiviso sui social la pessima sorpresa nel ...

Advertising

domenicoabate4 : Paura per l'ex gieffina Roberta Beta: «Sono entrati i ladri a casa mia, poteva esserci mio figlio» - glooit : Furto per Roberta Beta nel giorno del suo compleanno: le immagini della casa svaligiata leggi su Gloo… - andreastoolbox : Furto per Roberta Beta nel giorno del suo compleanno: le immagini della casa svaligiata - junike420 : sarebbe stata scelta in sostituzione di «Lisa», la concorrente che ha dato forfait prima di entrare. La stessa Robe… - junike420 : ?? L'equivoco tragicomico dell’autore innamorato ?? Ma è tutta la storia del rapporto tra Roberta Beta e la trasmiss… -