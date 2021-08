Ritorno a scuola, Salmaso: “Screening con test salivari per gli studenti contro i focolai. Fondamentale vaccino per gli insegnanti” (Di lunedì 2 agosto 2021) Per i ragazzi che torneranno a scuola, "visto che molti non potranno essere vaccinati contro il Covid ancora, anche per questioni di tempo, vanno organizzati degli Screening continui, magari con prelievi salivari, meno invasivi e che non hanno bisogno di operatori, fatti a rotazione continuamente nelle classi. Così se circola il virus si trova. Questo per identificare focolai in modo precoce". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) Per i ragazzi che torneranno a, "visto che molti non potranno essere vaccinatiil Covid ancora, anche per questioni di tempo, vanno organizzati deglicontinui, magari con prelievi, meno invasivi e che non hanno bisogno di operatori, fatti a rotazione continuamente nelle classi. Così se circola il virus si trova. Questo per identificarein modo precoce". L'articolo .

