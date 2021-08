Rinnovo Chiellini, l’annuncio nel pomeriggio: il difensore vuole i Mondiali in Qatar (Di lunedì 2 agosto 2021) Rinnovo Chiellini – Una formalità. Così Andrea Agnelli ha definito il Rinnovo del contratto di Giorgio Chiellini nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. La permanenza a Torino del capitano della Juventus e della Nazionale italiana, dunque, non è mai stata in discussione, almeno secondo quanto riferito dal presidente bianconero. Lo stesso allenatore della Vecchia Signora, inoltre, considera il numero 3 un elemento fondamentale per affrontare una stagione che dovrà riportare il club ai vertici del calcio italiano. Per tutti questi motivi, in mattinata, alla Continassa, è andato in scena il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 agosto 2021)– Una formalità. Così Andrea Agnelli ha definito ildel contratto di Giorgionel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. La permanenza a Torino del capitano della Juventus e della Nazionale italiana, dunque, non è mai stata in discussione, almeno secondo quanto riferito dal presidente bianconero. Lo stesso allenatore della Vecchia Signora, inoltre, considera il numero 3 un elemento fondamentale per affrontare una stagione che dovrà riportare il club ai vertici del calcio italiano. Per tutti questi motivi, in mattinata, alla Continassa, è andato in scena il ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: terminato l’incontro tra #Chiellini e la dirigenza per il rinnovo di contratto 3??????@GoalItalia - DiMarzio : #Juventus | Il ritorno di #Chiellini: rinnovo e #Scirea nel mirino - susy_juve : Il rinnovo di King ?? #Chiellini ???? - temafootball24 : ??#CHIELLINI-#JUVENTUS??: insieme per altri due anni! I dettagli del rinnovo ???? A cura di @DavideCannistr1 ????… - Profilo3Marco : RT @RaiSport: #Calcio #Chiellini a Torino, pronto per altro anno con la #Juventus Per il rinnovo del contratto si attende solo l'ufficiali… -