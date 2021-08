(Di lunedì 2 agosto 2021) Non di rado ci capita di confrontarci con persone che, partendo da una scarsa esperienza nel settore, pensano che ladellaelettronica abbia a che fare con una complicata sofisticazione ingegneristica volta a rendere le nostreo le nostre moto più potenti e più veloci. Certo, unaappositamente studiata può farti ottenere anche questo; ma c’è molto di più tra i suoi risultati.Il suo ambito di applicazione non si limita alle modifiche eccezionali, al tuning spinto che possiamo vedere per esempio in alcuni programmi televisivi. Anzi: la maggior parte delle rimappature vengono richieste ...

Advertising

CorriereCitta : Rimappatura centralina auto - AngyFra89 : @MediasetTgcom24 Praticamente fate una rimappatura veloce della centralina. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rimappatura centralina

Il Corriere della Città

... prime tra tutte la. Raccomandiamo inoltre di fare attenzione nella scelta, perché comprare e installare unadi scarsa qualità, potrebbe portare problemi all'impianto ...... altro non era che una Fiat 500 con il kit Abarth Esseesse , più una ventina di cavalli racimolati in un amen con unadellae quattro nuovi pistoni. Bastò una semplice ...Non di rado ci capita di confrontarci con persone che, partendo da una scarsa esperienza nel settore, pensano che la rimappatura della centralina elettronica abbia a che fare con una complicata sofist ...Posaidon propone tre livelli di elaborazione per la Mercedes S 63 AMG, arrivando a sfiorare i 1000 CV. Ecco come sono fatti i kit ...