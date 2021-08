Riforma giustizia, il voto in tarda serata (Di lunedì 2 agosto 2021) L’aula della Camera voterà stasera dalle 22.30 la questione di fiducia posta dal governo per l’approvazione del ddl di Riforma del processo penale. L’assemblea è convocata alle 20.45 per le relative dichiarazioni di voto e si terranno, in particolare, due votazioni distinte sui due maxiemendamenti dell’esecutivo al provvedimento. I lavori sul disegno di legge delega sull’efficienza del voto finale proseguiranno domani mattina alle 9 con la discussione degli ordini del giorno e il voto finale in prima lettura. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) L’aula della Camera voterà stasera dalle 22.30 la questione di fiducia posta dal governo per l’approvazione del ddl didel processo penale. L’assemblea è convocata alle 20.45 per le relative dichiarazioni die si terranno, in particolare, due votazioni distinte sui due maxiemendamenti dell’esecutivo al provvedimento. I lavori sul disegno di legge delega sull’efficienza delfinale proseguiranno domani mattina alle 9 con la discussione degli ordini del giorno e ilfinale in prima lettura.

Advertising

ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - bista92 : RT @Micolifrancesc6: @LaVeritaWeb Mi piace la destra,..si ,..comicità vera,..ora esultano per la riforma giustizia garantista ,..salta proc… - news_mondo_h24 : Riforma della Giustizia, il governo pone la fiducia alla Camera -