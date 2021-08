Rifiuti Roma, la discarica di Albano Laziale ha riaperto. Primo veicolo fermato dalle proteste (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha riaperto oggi la discarica di Albano Laziale. I camion di Ama e Giovi da stamattina possono trasferire i Rifiuti Romani, già sottoposti a trattamento da Tmb, nel settimo invaso che può accogliere fino a 84mila tonnellate di scarti. Il Primo veicolo arrivato sul posto, però, è stato fermato dalle proteste e striscioni dei cittadini, scesi in piazza accanto al sindaco Massimiliano Borelli. Tra slogan e cartelli, anche un camioncino con sopra una bara e dei fiori: il timore dei residenti dei dintorni è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Haoggi ladi. I camion di Ama e Giovi da stamattina possono trasferire ini, già sottoposti a trattamento da Tmb, nel settimo invaso che può accogliere fino a 84mila tonnellate di scarti. Ilarrivato sul posto, però, è statoe striscioni dei cittadini, scesi in piazza accanto al sindaco Massimiliano Borelli. Tra slogan e cartelli, anche un camioncino con sopra una bara e dei fiori: il timore dei residenti dei dintorni è ...

