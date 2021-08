Rientro a scuola tra Covid e green pass: le ultime notizie (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà una settimana decisiva che potrebbe definire nel dettaglio le regole in vista del Rientro a scuola tra Covid e green pass. Negli ultimi giorni si sono fatte tantissime ipotesi: dall’obbligo di esibire il certificato verde per tornare in aula all’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico che altrimenti non potrebbe tenere lezioni in presenza. Ma quali ipotesi potrebbero concretizzarsi davvero nel giro di un mese, quando milioni di studenti saranno richiamati sui banchi di scuola? Ecco le ultime news su un argomento che, come da previsioni, sta scatenando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà una settimana decisiva che potrebbe definire nel dettaglio le regole in vista deltra. Negli ultimi giorni si sono fatte tantissime ipotesi: dall’obbligo di esibire il certificato verde per tornare in aula all’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico che altrimenti non potrebbe tenere lezioni in presenza. Ma quali ipotesi potrebbero concretizzarsi davvero nel giro di un mese, quando milioni di studenti saranno richiamati sui banchi di? Ecco lenews su un argomento che, come da previsioni, sta scatenando ...

Advertising

alexbarbera : Non ho capito una cosa: i sindacati della scuola che tuonano perché “mancano ancora certezze sul rientro in classe… - StudioCanu : Scuola, pronto il piano per il rientro a settembre - angiuoniluigi : RT @Corriere: Rientro a scuola e prof vaccinati, l’ipotesi di misure ad hoc per le 4 Regioni “in ritardo” - rory_dan : RT @Corriere: Rientro a scuola e prof vaccinati, l’ipotesi di misure ad hoc per le 4 Regioni “in ritardo” - Corriere : Rientro a scuola e prof vaccinati, l’ipotesi di misure ad hoc per le 4 Regioni “in ritardo” -