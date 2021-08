"Riconoscere ius sportivo", "Non si cambia": scontro Malagò-Salvini (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la vittoria di Jacobs, arriva la sparata del presidente del Coni: "Non Riconoscere lo ius sportivo è aberrante". Ma il leader della Lega lo zittisce: "A 18 anni si può già chiedere la cittadinanza" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la vittoria di Jacobs, arriva la sparata del presidente del Coni: "Nonlo iusè aberrante". Ma il leader della Lega lo zittisce: "A 18 anni si può già chiedere la cittadinanza"

