Riapertura scuole, obbligo vaccino personale e Covid: il punto della situazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Settembre e la Riapertura delle scuole si avvicinano. Comunque vadano le cose sembra ormai chiaro che ci sarà ancora da fare i conti con il Covid. L'obiettivo è ovviamente fare in modo che l'inizio delle lezioni corrisponda all'avvio di un anno che sia lontano parente dagli ultimi caratterizzati dalle difficoltà della Dad e, per lunghi periodi, dall'impossibilità di portare gli studenti in classe, facendogli perdere importanti fasi e momenti di crescita. Riapertura scuole, Covid sarà questione ancora attuale La scuola si è più volte detto come non sia un luogo di ...

