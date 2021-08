Retroscena: quel dramma comune dietro all'oro a pari merito. Tamberi-Barshim, quello che pochi sapevano (Di lunedì 2 agosto 2021) La domenica più bella, forse, nella storia dello sport azzurro, quella di ieri, da Tokyo 2020. Prima Gianmarco Tamberi nel salto in alto, poi Marcell Jacobs nei cento metri stile libero. Pensieri che fino a poche ore fa erano proibiti anche nei sogni più dolci. E invece è tutto vero. Tutto in 11 minuti. Una goduria infinita, una doccia di gioia e adrenalina. E qui si torna a parlare della rivincita di Gimbo, dell'oro a parimerito col qatariano Mutaz Essa Barshim, "il più forte saltatore di sempre", per dirla con le parole di Tamberi, "uno che quando lo ho conosciuto ho pensato subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) La domenica più bella, forse, nella storia dello sport azzurro,la di ieri, da Tokyo 2020. Prima Gianmarconel salto in alto, poi Marcell Jacobs nei cento metri stile libero. Pensieri che fino a poche ore fa erano proibiti anche nei sogni più dolci. E invece è tutto vero. Tutto in 11 minuti. Una goduria infinita, una doccia di gioia e adrenalina. E qui si torna a parlare della rivincita di Gimbo, dell'oro acol qatariano Mutaz Essa, "il più forte saltatore di sempre", per dirla con le parole di, "uno che quando lo ho conosciuto ho pensato subito ...

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena quel Lady Diana, parla il medico che la soccorse: retroscena agghiacciante, racconto da brividi Da quel momento, sono trascorsi poco meno di ben 24 anni, eppure l'argomento continua ad essere ... Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato il retroscena choc che ha svelato, molto probabilmente ...

Il golpe Figliuolo e l'egemonia di Gramsci - ...di un " paradosso " e non di un retroscena . Se così è, l'ha pensato e scritto davvero male. Anche perché il pezzo si concludeva con un epigrafico " non è affatto detto che ci si arriverà ". E quel " ...

Ferguson e quel retroscena su Ronaldo: lo disse al Manchester United Juventus News 24 Fabrizio Frizzi, dopo anni dalla morte l’impensabile retroscena: fa piangere solo il pensarci Un retroscena impensabile è venuto a galla a distanza di alcuni anni dalla scomparsa del grande Fabrizio Frizzi ...

Giorgetti scuote la Lega, Molinari studia da leader Quando di buon mattino, ad Agorà su Raitre, Riccardo Molinari parlando della manifestazione no green pass della sera precedente alla quale avevano partecipato un po’ di parlamentari della Lega ha dett ...

