Reithera, il paradosso del vaccino italiano: funziona ma la ricerca resta senza fondi (Di lunedì 2 agosto 2021) Il vaccino italiano di Reithera funziona. E pure molto bene osservando i risultati dall?azienda biotech con sede a Castel Romano, nel Lazio. Tre settimane dopo la prima dose è stata... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildi. E pure molto bene osservando i risultati dall?azienda biotech con sede a Castel Romano, nel Lazio. Tre settimane dopo la prima dose è stata...

Advertising

ilPontormo : RT @IlPrimatoN: Il paradosso del vaccino italiano che il governo ignora. E c'è pure un parlamentare vaccinato che non può avere il green pa… - DAO_Italia : RT @IlPrimatoN: Il paradosso del vaccino italiano che il governo ignora. E c'è pure un parlamentare vaccinato che non può avere il green pa… - MZorzy : RT @IlPrimatoN: Il paradosso del vaccino italiano che il governo ignora. E c'è pure un parlamentare vaccinato che non può avere il green pa… - NRinascimentale : RT @IlPrimatoN: Il paradosso del vaccino italiano che il governo ignora. E c'è pure un parlamentare vaccinato che non può avere il green pa… - IlPrimatoN : Il paradosso del vaccino italiano che il governo ignora. E c'è pure un parlamentare vaccinato che non può avere il… -