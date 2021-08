Advertising

infoitinterno : Regole ''mirate'', mini zone rosse e Green pass: il Governo verso il nuovo decreto - 79_Alessio : RT @romatoday: Regole ''mirate'', mini zone rosse e Green pass: il Governo verso il nuovo decreto - moisescresp71 : Regole ''mirate'', mini zone rosse e Green pass: il Governo verso il nuovo decreto - kito_mhm : Regole ''mirate'', mini zone rosse e Green pass: il Governo verso il nuovo decreto - ag_notizie : Regole ''mirate'', mini zone rosse e Green pass: il Governo verso il nuovo decreto -

Ultime Notizie dalla rete : Regole mirate

Dati dei contagi da coronavirus da contenere e situazioni da mantenere sotto controllo. Il Governo sta valutando la possibilità di applicare delle'''' per le regioni turistiche. Il prossimo 4 agosto è previsto un Consiglio dei ministri in cui si discuterà sia del Piano Scuola che dell'obbligo di Green pass anche per i trasporti a ...Nuove restrizioni per arginare l'aumento dei contagi durante il mese di agosto. Il Governo sta valutando la possibilità di applicare delle'''' per le regioni turistiche. Mercoledì è previsto un Consiglio dei ministri in cui si discuterà sia del Piano Scuola che dell'obbligo di Green pass anche per i trasporti a lunga ...Cambiano ancora le regole per il green pass, con il nuovo decreto in arrivo. Dopo aver stabilito che dal 6 agosto bisognerà esibire il certificato ..."Non riconoscere lo ius sportivo è aberrante, folle" . Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa a Casa Italia dopo gli storici successi di Gianmarco Tamberi e Marce ...