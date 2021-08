Regno Unito, in autunno terza dose di vaccino per tutti: la decisione di Boris Johnson (Di lunedì 2 agosto 2021) Se non è ufficiale lo sarà a breve: nel Regno Unito si sta per partire con la terza dose del vaccino anti Covid. A rivelarlo è il Daily Telegraph, che ha parlato di una decisione che ormai sarebbe stata presa da parte di Boris Johnson in modo irrevocabile, specie dopo gli ultimi studi che dimostrerebbero come l’immunità dei vaccini possa scemare sensibilmente dopo 5-6 mesi soprattutto nelle persone più anziane e fragili. Da quanto si apprende, si partirà il 6 settembre: si inizierà a somministrare una terza dose del ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) Se non è ufficiale lo sarà a breve: nelsi sta per partire con ladelanti Covid. A rivelarlo è il Daily Telegraph, che ha parlato di unache ormai sarebbe stata presa da parte diin modo irrevocabile, specie dopo gli ultimi studi che dimostrerebbero come l’immunità dei vaccini possa scemare sensibilmente dopo 5-6 mesi soprattutto nelle persone più anziane e fragili. Da quanto si apprende, si partirà il 6 settembre: si inizierà a somministrare unadel ...

