Real Madrid | cosa c’è dietro la pubblicazione degli insulti di Florentino Perez contro le leggende del club

(Di lunedì 2 agosto 2021) Luis Figo? “Un figlio di puttana”. Cristiano Ronaldo? “Un idiota”. Raul Gonzalez e Iker Casillas? “Due truffatori”. Guti? “Un asino”. Josè Mourinho? “Un viziato anormale”. Vicente Del Bosque? “Un cretino che non sa nulla, né di tattica né a livello atletico”. Non è un resoconto dell’odio da tastiera sui social media, ma un piccolo estratto di alcune telefonate fatte dal presidente dele pubblicate un paio di settimane fa dalla rivista web El Confidencial. In Spagna è l’estate dei “Florenleaks”, come sono stati definiti i nastri che hanno scatenato un tumulto in tutto il paese. Si tratta però di ...