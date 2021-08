RAI - Emerson e Zakaria nel mirino, tante cessioni in vista; ecco il vero problema del rinnovo di Insigne (Di lunedì 2 agosto 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli monitora il terzino sinistro e il mediano, ovvero Emerson e Zakaria che sono i profili più attenzionati. Qualche novità c’è sulle uscite. Il Napoli ha chiesto tempo al Crotone per la trattativa legata a Contini. Per Tutino il Napoli sta valutando l’offerta del Parma che è, al momento, in vantaggio su Salernitana e Monza. C’è una situazione che si è sviluppata nel week end, il Marsiglia ha un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni.quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli monitora il terzino sinistro e il mediano, ovche sono i profili più attenzionati. Qualche novità c’è sulle uscite. Il Napoli ha chiesto tempo al Crotone per la trattativa legata a Contini. Per Tutino il Napoli sta valutando l’offerta del Parma che è, al momento, in vantaggio su Salernitana e Monza. C’è una situazione che si è sviluppata nel week end, il Marsiglia ha un ...

