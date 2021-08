(Di lunedì 2 agosto 2021)ha dichiarato di non aver maiper intero la versione didi un film da lui scritto,. Il disprezzo dinei confronti, il film diretto dae basato su una sceneggiatura originale del regista di Pulp Fiction, è ormai noto da oltre vent'anni. In una recente intervista, però, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Quentin Tarantino: 'Natural Born Killers di Oliver Stone? Ecco perché non l'ho mai visto'… - emiliano_mosca : RT @1969_gianluca: @browncdngirl @mary__lou_ Robert De Niro, Leonardo Di Caprio, John Travolta, Frank Sinatra, Frank Zappa, Joe Di Maggio,… - 1969_gianluca : @browncdngirl @mary__lou_ Robert De Niro, Leonardo Di Caprio, John Travolta, Frank Sinatra, Frank Zappa, Joe Di Mag… - Ainely88 : @Amookeeena Quentin Tarantino impallidisce al confronto - sfiorata82 : RT @badtasteit: #QuentinTarantino amerebbe girare un nuovo Rambo interpretato da Adam Driver -

Ultime Notizie dalla rete : Quentin Tarantino

Poi aggiunge: 'Ogni tanto arrivava: gli piaceva una ragazza che somigliava molto ad Uma Thurman . Noi cameriere eravamo costrette a dare tutte le mance al manager del locale, un ...continua a essere impegnato nella promozione del romanzo basato su C'era una volta a Hollywood e in una recente intervista all'interno del podcast The Big Picture ha avuto modo di ...Quentin Tarantino ha dichiarato di non aver mai visto per intero la versione di Oliver Stone di un film da lui scritto, Natural Born Killers: ecco perché. Il disprezzo di Quentin Tarantino nei confron ...Il trailer ufficiale italiano di Venom: La furia di Carnage, sequel del film del 2018 con protagonisti Tom Hardy e Michelle Williams.