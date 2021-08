Quelli che godevano per il flop senza ori I gufi della sinistra chic masticano amaro

(Di lunedì 2 agosto 2021) Scrivevano pochi giorni fa al sito del Fatto che "dovevamo stupire il mondo ma siamo stupiti dalle cocenti sconfitte"; a casa Gazzetta si storceva il naso per inammissibile carenza di ori. Allo ...

ne sapevanodi prima... Chiosa finale: Jacobs e Tamberi sono poliziotti. E ne gioisce fieramente il loro capo, Lamberto Giannini. Sono Fiamme Oro e se ne vanta, il numero uno della Polizia....di questi 500 euro - magari perché provenienti da famiglie meno abbienti e quindi impossibilitate a spendere tale cifra per la cultura - portando a far crederesiano tutti truffatori...Gentile Direttore, il Coni rinnega l’azzurro. Quando gli atleti gareggiano indossano il tradizionale completino azzurro, ma poi, quando salgono sul podio per le premiazioni, eccoli ...Deenova riferisce oggi di aver firmato il suo primo contratto nel Regno Unito, espandendo le proprie attività nel secondo più grande mercato sanitario d'Europa, con l'NHS, l'ottavo più grande datore d ...