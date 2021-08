Quando il lusso incuriosisce: Franco il nomade (Di lunedì 2 agosto 2021) Franco il nomade nasce da un’idea originale di Maria Vittoria Paggini. Appassionata di interior design, innamorata delle case come luoghi emozionali dove esternare la sua innata attitudine al bello, ha dato vita al progetto Franco il nomade per condividere una nuova idea di viaggio. Con un camper che e? una “casa” in movimento da personalizzare a seconda delle esigenze, ma anche dei desideri e dei sogni di chi la vive. Trasformandola, di volta in volta, in ufficio, boutique, salotto… facendo proprio un “way of life” che diventa uno “slow trip” per un’Expetience nel segno di un lusso mai urlato, sempre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 agosto 2021)ilnasce da un’idea originale di Maria Vittoria Paggini. Appassionata di interior design, innamorata delle case come luoghi emozionali dove esternare la sua innata attitudine al bello, ha dato vita al progettoilper condividere una nuova idea di viaggio. Con un camper che e? una “casa” in movimento da personalizzare a seconda delle esigenze, ma anche dei desideri e dei sogni di chi la vive. Trasformandola, di volta in volta, in ufficio, boutique, salotto… facendo proprio un “way of life” che diventa uno “slow trip” per un’Expetience nel segno di unmai urlato, sempre ...

