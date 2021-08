Proroga al 30 settembre dell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Di lunedì 2 agosto 2021) ... pubblicato il 6 febbraio 2021 in Gazzetta Ufficiale n. 31. Il D. M. aveva apportato diverse modifiche al decreto del 19 ottobre 2020 pubblicato in G. U. del 29 ottobre 2020 n. 270 con il quale erano ... Leggi su fisco7 (Di lunedì 2 agosto 2021) ... pubblicato il 6 febbraio 2021 in Gazzetta Ufficiale n. 31. Il D. M. aveva apportato diverse modifiche al decreto del 19 ottobre 2020 pubblicato in G. U. del 29 ottobre 2020 n. 270 con il quale erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Proroga settembre Proroga al 30 settembre dell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria Qualche giorno fa, però è arrivata la proroga! Per venire incontro alle esigenze degli operatori e ... ha differito alla data del 30 settembre 2021 il termine ultimo per l'invio dei dati al Sistema ...

OPA Cerved, prorogato il periodo di adesione ... quotato al MidCap - l'offerente ha comunicato di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del ... La data di pagamento del corrispettivo è fissata al 7 settembre 2021.

Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre Euroconference NEWS Spese sanitarie detraibili, nuova proroga del governo per i cittadini: i dettagli Le spese sanitarie dei pazienti devono essere comunicate all'AdE da parte degli operatori sanitari. Il governo ha inserito una proroga ...

Patenti: validità prorogata fino ad aprile 2022 per l'emergenza Covid Il Mims ha prorogato la validità delle patenti di pari passo alla proroga dello stato di emergenza per il Covid 19. Oltre alla proroga già prevista per i ...

