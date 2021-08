Prevenzione incendi a scuola, responsabilità del sindaco non del dirigente. Sentenza (Di lunedì 2 agosto 2021) La Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29575/ 2021 affronta il caso di una condanna alla pena di 800 euro di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per aver omesso, quale sindaco pro tempore, di richiedere il rilascio del certificato di ... L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) La Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29575/ 2021 affronta il caso di una condanna alla pena di 800 euro di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per aver omesso, qualepro tempore, di richiedere il rilascio del certificato di ... L'articolo .

