Pressing Lega-Fdi-M5s: "Franco subito in Aula". Le preoccupazioni dei dem: discussione urgente (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutti i partiti reclamano chiarimenti dal ministro dell'Economia, presto l'audizione. I sindacati se la prendono col governo: "Mancato il confronto" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutti i partiti reclamano chiarimenti dal ministro dell'Economia, presto l'audizione. I sindacati se la prendono col governo: "Mancato il confronto"

Advertising

osservatore82 : RT @Marzia_M: Come lo vedo male #Michetti… Lega e Forza Italia in pressing per farlo ritirare. #Roma - razorblack66 : RT @Marzia_M: Come lo vedo male #Michetti… Lega e Forza Italia in pressing per farlo ritirare. #Roma - Marzia_M : Come lo vedo male #Michetti… Lega e Forza Italia in pressing per farlo ritirare. #Roma - ilgiornale : Proproga sino a 6 anni per terrorismo e mafia. Pesa il pressing del Csm. Dalla Sicilia arriva l'ok: urne certe sui… - sportli26181512 : Stadi, club in pressing per i posti a scacchiera. Ora il governo apre: Stadi, club in pressing per i posti a scacch… -