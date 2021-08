Poste Italiane, la nuova truffa via sms svuota il conto: attenzione (Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva da Poste Italiane l’allarme relativo a un nuovo tentativo di truffa ai danni degli utenti portato avanti con quello che sembra un sms legittimo nuova truffa ai danni degli utenti Poste Italiane che rischiano di vedersi svuotare il conto rispondendo ad un finto sms di controllo. Si tratta, come altre volte, di tentativi di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva dal’allarme relativo a un nuovo tentativo diai danni degli utenti portato avanti con quello che sembra un sms legittimoai danni degli utentiche rischiano di vedersire ilrispondendo ad un finto sms di controllo. Si tratta, come altre volte, di tentativi di L'articolo proviene da Consumatore.com.

