PlayStation Now sta per aggiungere tre nuovi giochi da non perdere (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo mese gli abbonati a PlayStation Now potranno scegliere tra un mix di titoli avvincenti. Tutti sono imperdibili e tutti e tre sono disponibili per giocare da domani, martedì 3 agosto. Ecco di seguito quali sono questi tre giochi imperdibili. NieR Automata - disponibile fino al 1° novembre In questo avvincente gioco di ruolo d'azione, gli invasori di un altro mondo attaccano senza preavviso, scatenando forme di vita simili a macchine. Per sbloccare la situazione, una nuova generazione di fanteria androide viene inviata nella mischia: la squadra YoRHa. Unitevi agli androidi 2B e 9S nella loro feroce battaglia e sperimentare un combattimento ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo mese gli abbonati aNow potranno scegliere tra un mix di titoli avvincenti. Tutti sono imperdibili e tutti e tre sono disponibili per giocare da domani, martedì 3 agosto. Ecco di seguito quali sono questi treimperdibili. NieR Automata - disponibile fino al 1° novembre In questo avvincente gioco di ruolo d'azione, gli invasori di un altro mondo attaccano senza preavviso, scatenando forme di vita simili a macchine. Per sbloccare la situazione, una nuova generazione di fanteria androide viene inviata nella mischia: la squadra YoRHa. Unitevi agli androidi 2B e 9S nella loro feroce battaglia e sperimentare un combattimento ...

Advertising

PlayStationBit : Yoko Taro e Toby Fox? Ecco la mega-lineup di PlayStation Now di agosto 2021! #PSNow #Agosto2021 - gxsgobbi : @pushsquare PS Now: i 7 giorni di prova sono stati rimossi senza dire niente. Grazie Playstation - Multiplayerit : PlayStation Now, agosto 2021: i nuovi giochi per PS4 e PS5 aggiunti al catalogo - AkibaGamers : Sony Interactive Entertainment Europe annuncia che tra i giochi che sbarcheranno su PlayStation Now ad agosto ci sa… - GameXperienceIT : PlayStation Now: Annunciati i giochi di Agosto 2021 -