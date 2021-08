Più parcheggi a pagamento (ma gratis per i residenti) e non solo: interventi in arrivo a Torvaianica, Pomezia centro e Santa Palomba (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Comune di Pomezia ha annunciato importanti novità in arrivo per la città. Si tratta di un pacchetto di interventi che riguarderanno la riqualificazione di piazzale Kennedy a Torvaianica, i parcheggi custoditi alla stazione di Santa Palomba e la riorganizzazione degli stalli a pagamento in Città con sosta gratuita per i residenti. In merito ai tre progetti la Giunta ha oggi approvato la proposta di Project Financing della società SIAT: l’iniziativa prevede un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro e che andrà a gara ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Comune diha annunciato importanti novità inper la città. Si tratta di un pacchetto diche riguarderanno la riqualificazione di piazzale Kennedy a, icustoditi alla stazione die la riorganizzazione degli stalli ain Città con sosta gratuita per i. In merito ai tre progetti la Giunta ha oggi approvato la proposta di Project Financing della società SIAT: l’iniziativa prevede un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro e che andrà a gara ...

