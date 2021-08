Pierpaolo Pretelli risponde alla dedica d’amore di Giulia Salemi: ”Ti amo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 31 luglio Pierpaolo Pretelli ha spento 31 candeline, ed in occasione del suo compleanno Giulia Salemi sui social ha pubblicato per lui un bel video romantico, che racchiudeva a pieno la loro meravigliosa storia d’amore. L’ex velino, non appena ha notato la dolce dedica d’amore che la sua fidanzata gli aveva riservato, l’ha prontamente ringraziata ribadendole in poche righe quello che è il suo sentimento. La dedica d’amore di Giulia Salemi a Pierpaolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 31 luglioha spento 31 candeline, ed in occasione del suo compleannosui social ha pubblicato per lui un bel video romantico, che racchiudeva a pieno la loro meravigliosa storia. L’ex velino, non appena ha notato la dolceche la sua fidanzata gli aveva riservato, l’ha prontamente ringraziata ribadendole in poche righe quello che è il suo sentimento. Ladi...

