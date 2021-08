Piccola guida per capire come funziona il ciclismo su pista a Tokyo 2020 (Di lunedì 2 agosto 2021) In queste Olimpiadi c’è un giorno, anzi due, più importante degli altri in Giappone. Un giorno, anzi due, nel quale il ciclismo supererà il generico interessare multidisciplinare tipico dei Giochi olimpici, per diventare centro gravitazionale di un interesse diffuso. Il 5 e l’8 agosto, giorno di chiusura dei Giochi olimpici, gli occhi di milioni giapponesi si rivolgeranno, da una tv, al Izu Berodor?mu per quello che è l’evento più importante, almeno per loro, del programma ciclistico di Tokyo 2020: la finale del Keirin. Non c’è altra disciplina su pista che tenga, nemmeno la prova su strada o la cronometro contano di più. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 agosto 2021) In queste Olimpiadi c’è un giorno, anzi due, più importante degli altri in Giappone. Un giorno, anzi due, nel quale ilsupererà il generico interessare multidisciplinare tipico dei Giochi olimpici, per diventare centro gravitazionale di un interesse diffuso. Il 5 e l’8 agosto, giorno di chiusura dei Giochi olimpici, gli occhi di milioni giapponesi si rivolgeranno, da una tv, al Izu Berodor?mu per quello che è l’evento più importante, almeno per loro, del programma ciclistico di: la finale del Keirin. Non c’è altra disciplina suche tenga, nemmeno la prova su strada o la cronometro contano di più. ...

Piccola guida per capire come funziona il ciclismo su pista a Tokyo 2020
Il grande giorno delle biciclette alle Olimpiadi è l'8 agosto quando si disputerà la finale del Keirin. Aspettando domenica però altre cinque discipline assegneranno medaglie (e qualcuna forse anche ...

