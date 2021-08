Pellegatti: “Settimana dei no del Milan: il punto sul mercato” (Video) (Di lunedì 2 agosto 2021) Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 2 agosto 2021) Carlo, giornalista sportivo e tifoso del, ha fatto ildella situazione sulle mosse di calciodei rossoneri

Ultime Notizie dalla rete : Pellegatti Settimana Calciomercato Milan, 'La settimana dei no': il punto Fondamentale sarà la voglia di vincere: 'E' una settimana dei no, più che dei sì - esordisce Pellegatti - . Credo che difficilmente il Milan vuole inseguire Ilicic. Mi dicono no Vlasic, Ziyech un po' ...

Mercato no stop, Pellegatti: 'Kaio e altri quattro colpi per il Milan' Carlo Pellegatti è sicuro che arriveranno altri 4/5 giocatori Il Milan è il club più attivo sul calciomercato. Entro la settimana, come raccontato, saranno ben sei gli acquisti estivi dei rossoneri. ...

Pellegatti: “Settimana dei no del Milan: il punto sul mercato” (Video) Pianeta Milan Calciomercato Milan, “La settimana dei no”: il punto Tanti i nomi accostati al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo trequartista ma difficilmente sarà uno tra Vlasic, Isco e James ...

