Pavia, anziana morta di ictus dopo 4 dosi di vaccino: effettuata oggi l'autopsia (Di lunedì 2 agosto 2021) stata effettuata oggi, all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, l'autopsia sull'anziana di 81 anni morta nei giorni scorsi all'Istituto Maugeri dove era ricoverata nel reparto di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) stata, all'istituto di Medicina Legale dell'Università di, l'sull'di 81 anninei giorni scorsi all'Istituto Maugeri dove era ricoverata nel reparto di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Vaccinata con 4 dosi', muore anziana ricoverata per ictus a Pavia: la denuncia #maugeri - Giorno_Pavia : Pavia, anziana morta di ictus dopo 4 dosi di vaccino: effettuata oggi l'autopsia - infoitinterno : Pavia, anziana morta per un ictus aveva ricevuto 4 dosi di vaccino - LiveSicilia : Pavia, anziana morta per un ictus aveva ricevuto 4 dosi di vaccino - ilmilanesenews : Una signora di 81 anni è morta presso l'istituto Maugeri di Pavia, dove era ricoverata per un ictus. La donna, seco… -