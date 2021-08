Paulo Fonseca dice no all’Atlanta United: l’ex Roma vuole l’Europa (Di lunedì 2 agosto 2021) Paulo Fonseca rifiuta l’offerta dell’Atlanta United in Mls e aspetta un’offerta dall’Europa. Come riporta Record, l’ex allenatore della Roma ha deciso di rifiutare la proposta contrattuale degli statunitensi di tre anni. Dopo Shakhtar Donetsk e Roma, il tecnico aspetta una proposta dall’Europa, dopo le trattativa non andate a buon fine con il Tottenham. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021)rifiuta l’offerta dell’Atlantain Mls e aspetta un’offerta dal. Come riporta Record,allenatore dellaha deciso di rifiutare la proposta contrattuale degli statunitensi di tre anni. Dopo Shakhtar Donetsk e, il tecnico aspetta una proposta dal, dopo le trattativa non andate a buon fine con il Tottenham. SportFace.

