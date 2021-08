Pasieczny | ”Cracovia-Napoli? Evento importante per noi”

Advertising

sportli26181512 : Pasieczny sulla sfida al #Napoli: 'Per noi grande oppprtunità': Così il direttore sportivo del Wisla Cracovia, in v… - Spazio_Napoli : Wisla Cracovia, il ds Pasieczny: 'Col Napoli ci saranno minimo 15 mila spettatori, sarà un evento molto importante' - gilnar76 : Wisla Cracovia, il ds Pasieczny: 'Col #Napoli ci saranno minimo 15 mila spettatori, sarà un evento molto importante… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Pasieczny Cracovia

Il direttore sportivo del Wisla, Tomasz, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime ...Napoli calcio - Il direttore sportivo del Wisla, Tomaszha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Abbiamo cambiato allenatore così come la squadra che va collaudata in questa ottica. Giocare contro il Napoli sarà un ...Il direttore sportivo del Wisla Cracovia, Tomasz Pasieczny, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ...«Giocare contro il Napoli sarà un test importante per l'aspetto mentale così come per l’aspetto tecnico. Potremo capire come la squadra affronterà ...