Parte la Ligue 1 | Psg senza rivali?

(Di lunedì 2 agosto 2021)la1: venerdì 6 agosto, con il match Monaco-Nantes, scatta il campionato francese, il primo dei cinque grandi tornei d’Europa. Domenica 1 agosto la stagione del calcio francese è già incominciata con la sorprendente vittoria nel Trophee des Champions del Lille sul Psg (1-0, rete di Xeka 45? p.t.). I campioni in carica del Lille hanno beffato ancora una volta lo squadrone di Pochettino, che seppur privo dei vari Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria, Donnarumma, Segio Ramos avevano in campo elementi del calibro di Icardi, Draxler, Hakimi, Kimpembe, Keylor Navas. Ma in questo weekendla1 e il Psg è ...

Advertising

STEVE19722 : @AlfredoPedulla Sara' un caso, era solo la Supercoppa..........ora parte la ligue 1 - kbenhaj : @SimoneCristao Stesso 4 4 2 da fine anno, anche quando Rebic prende il posto di Diaz. Pobega non da garanzie cosi c… - massiacerbo : @MSpekled Ma poi loro nettamente più avanti visto che domenica 8 parte Ligue 1 - sportli26181512 : Lille-Psg, la Supercoppa di Francia domenica LIVE su Sky Sport: In attesa dell'inizio della Ligue 1, torneo al via… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Ligue

Dall'altratroviamo la Nazionale messicana che si è qualificata per la finale battendo 3 - 0 ...30 Inter Turku - FC Honka Finlandia > Ykkönen 2021 17:30 PK - 35 Vantaa - Klubi 04 Francia >...Il primo titolo stagionale francese se l'aggiudicano i campioni in carica della1 che ... passato al Nizza, si affida alla coppia d'attacco David - Yilmaz; dall'altrarimaneggiatissima la ...I pronostici di lunedì 2 agosto: in campo i campionati minori, si gioca in Russia, Svezia e Danimarca, c'è un posticipo di Ligue 2.Il Lille vince 1-0 la Supercoppa di Francia: il Psg con solo Hakimi die nuovi acquisti, perde dopo il secondo posto in Ligue 1 ...