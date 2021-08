Palmas e Magnini, amore ‘infinito’: il bacio sulle coste della Sardegna (Di lunedì 2 agosto 2021) La showgirl ha pubblicato una foto in compagnia del marito ed ex nuotatore Filippo Magnini direttamente dalla Sardegna Leggi su golssip (Di lunedì 2 agosto 2021) La showgirl ha pubblicato una foto in compagnia del marito ed ex nuotatore Filippodirettamente dalla

Ultime Notizie dalla rete : Palmas Magnini Filippo Magnini e Giorgia Palmas: estate in Sardegna con Mia Dopo aver posticipato per tre volte il matrimonio a causa dell'incidenza epidemiologica da Covid - 19 , Filippo Magnini e Giorgia Palmas si godono, oggi, la prima estate da marito e moglie. Si divertono felici e sereni anche con la loro piccola Mia , insieme alla quale hanno raggiunto le spiagge della Sardegna ...

Siparietto sexy per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: 'Vedo due ' Siparietto piccante sui social per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Rispondendo alla domanda di un follower, l'ex nuotatore ha tirato in ballo la moglie. Lei ha provato a dire la sua, ma un dettaglio sexy ha catturato l'attenzione di ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, finalmente soli! Lo stupore per la prima uscita a due dopo tanto tempo… OGGI Palmas e Magnini, amore ‘infinito’: il bacio sulle coste della Sardegna La showgirl ha pubblicato una foto in compagnia del marito ed ex nuotatore Filippo Magnini direttamente dalla Sardegna ...

Federica Pellegrini e il perchè dell’addio a Filippo Magnini: tutta la verità A Tokyo 2020, Federica è riuscita nell’impresa di raggiungere la finale, in una manifestazione continentale, per la quinta volta consecutiva. Qualcuno dei suoi appassionati però è rimasto ancora fedel ...

