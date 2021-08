Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: Italia-Ungheria 5-5. Settebello primo o secondo nel Girone A (Di lunedì 2 agosto 2021) La quarta ed ultima giornata del Girone A della Pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo regala un pari all’Italia, che fa 5-5 con la Grecia: dopo il 2-4 per i magiari di metà gara arriva l’1-1 nel terzo periodo che sembra indirizzare la sfida, ma il Settebello poi trova il 2-0 nell’ultimo quarto e strappa un pari importante. Per sapere se gli azzurri saranno primi o secondi bisognerà attendere l’esito della sfida tra Grecia ed USA. Prima parte di studio tra le due formazioni: vantaggio magiaro di Jansik dopo 2’47”, pari dopo 3’38” in superiorità di Echenique. I magiari però sono più ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) La quarta ed ultima giornata delA dellamaschile allediregala un pari all’, che fa 5-5 con la Grecia: dopo il 2-4 per i magiari di metà gara arriva l’1-1 nel terzo periodo che sembra indirizzare la sfida, ma ilpoi trova il 2-0 nell’ultimo quarto e strappa un pari importante. Per sapere se gli azzurri saranno primi o secondi bisognerà attendere l’esito della sfida tra Grecia ed USA. Prima parte di studio tra le due formazioni: vantaggio magiaro di Jansik dopo 2’47”, pari dopo 3’38” in superiorità di Echenique. I magiari però sono più ...

