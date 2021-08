Paderno Dugnano, carabiniere fuori servizio salva 80enne caduto in casa da solo (Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stata provvidenziale la segnalazione di un carabiniere fuori servizio che ha segnalato al 112 le urla di un pensionato caduto in casa al sesto piano di un condominio di via Perosi a Calderara, frazione di Paderno Dugnano. Il carabiniere, in servizio nella stazione di Bresso, residente anch’esso nello stesso stabile, dopo aver udito i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stata provvidenziale la segnalazione di unche ha segnalato al 112 le urla di un pensionatoinal sesto piano di un condominio di via Perosi a Calderara, frazione di. Il, innella stazione di Bresso, residente anch’esso nello stesso stabile, dopo aver udito i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Paderno Dugnano, carabiniere fuori servizio salva 80enne caduto in casa da solo - GGiangiorgi : 'Azz ieri focolaio a Paderno Dugnano, mi sa che di questo passo il tuo ristorante a Lodi dovrà chiudere zio. Non lo… - ilNotiziarioInd : Paderno Dugnano, traffico e code in centro: passaggio a livello abbattuto, treni in ritardo - coquettereaper : @inomniapparatus ma secondo te i tik toker ce la fanno? è gente che vive andando in giro, a eventi e similia. Se no… - ofherb : “Tango Absinthe”, il tango della diaspora di Paola Fernandez Dell’Erba e Hernàn Fassa venerdì 30 a Paderno Dugnan… -