Outer Banks 3, se rinnovata, partirà dal clamoroso colpo di scena del finale della seconda stagione (Di lunedì 2 agosto 2021) Outer Banks 3 non è stata ancora annunciata da Netflix, ma se dovesse tornare il prossimo anno partirà certamente dalla clamorosa scoperta che il pubblico ha fatto nel finale della seconda stagione. Per molti era un colpo di scena atteso da parecchio, ma gli stessi showrunner hanno raccontato di aver deciso di inserirlo nella trama solo durante il processo di scrittura degli episodi 7 e 8, quando si sono resi conto di poter giocare questa carta per ampliare la storia dei Pogues e della loro caccia al tesoro. Attenzione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 agosto 2021)3 non è stata ancora annunciata da Netflix, ma se dovesse tornare il prossimo annocertamente dalla clamorosa scoperta che il pubblico ha fatto nel. Per molti era undiatteso da parecchio, ma gli stessi showrunner hanno raccontato di aver deciso di inserirlo nella trama solo durante il processo di scrittura degli episodi 7 e 8, quando si sono resi conto di poter giocare questa carta per ampliare la storia dei Pogues eloro caccia al tesoro. Attenzione ...

Advertising

NetflixIT : OUTER BANKS STAGIONE 2 ORA DISPONIBILEEEEEEEEEEEEE - thisisacasino : vabbè basta pipponi, torno a vedere outer banks tanto la cosa comunque non si fermerà perché, ripeto, parlare con i muri è più efficace - Whathell17 : Io ieri mi stavo godendo Outer Banks come faccio sempre ed ecco che mi compare un esemplare di Elizabeth Mitchell a… - badterry22 : ho iniziato la s2 di outer banks - sospastica : RT @_marti_ii: se nella 3 stagione di outer banks non mi mettono jj e kiara insieme io spacco tutto davvero -