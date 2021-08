Ounas è in vendita | il Napoli chiede 25 milioni di euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ounas vendita

AreaNapoli.it

... ma il Bayern Monaco ha bloccato laal 50% per garantire il distanziamento. Sarà il primo ... è l'unica alternativa al tridente titolare che sarà composto da Politano, Osimhen eContini vicinissimo al Crotone , passaggio del portiere che verrebbe formalizzato in prestito alla formazione calabrese che giocherà in serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione. Ciciretti a ...Il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro di Ounas. Secondo Venerato Adam Ounas ...La sfida oggi alle 16.30. A centrocampo gli azzurri si schierano con Lobotka play, Elmas e Zielinski nel ruolo d’interni ...