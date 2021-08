Ortona ferita dagli incendi | cittadini e turisti evacuati | volontari salvano gli animali nel canile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ortona ferita

ChietiToday

La situazione più critica adove il Centro Operativo Comunale ha allestito nel Palazzetto dello sport di via Papa Giovanni XXIII un centro di emergenza per accogliere i cittadini evacuati e ......di nuovo. Un pensiero ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine impegnate, come sempre, anche in questo momento. Un pensiero di solidarietà ai colleghi sindaci di Pescara, die ...Dallo scorso 15 giugno sono stati effettuati oltre 37mila interventi. Curcio (Protezione civile): ieri giornata drammatica ...PESCARA – Una domenica infernale in Abruzzo, con le fiamme aiutate dalle alte temperature e dal vento caldo che soffia da giorni, che hanno portato distruzione in tutta la regione. Particolarmente dr ...