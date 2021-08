Oronzo Canà [Lino Banfi] testimonial offerta TIMVISION Calcio e Sport (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi il nuovo spot di TIM con Lino Banfi protagonista che riporterà sullo schermo l’amato personaggio del film diventato cult per la ‘Bizona e la tattica del 5-5-5’.Il nuovo spot si inserisce all’interno del racconto che ha già coinvolto Ciro Ferrara, Filippo Inzaghi, Bobo Vieri e la famiglia TIM. ‘Mister’ Oronzo è nella sua casa, circondato da tutti i suoi trofei, mentre si appresta a vedere in TV la prima partita del nuovo Campionato Serie A TIM 2021/2022. Quando si rende conto però che l’incontro non viene... Leggi su digital-news (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi il nuovo spot di TIM conprotagonista che riporterà sullo schermo l’amato personaggio del film diventato cult per la ‘Bizona e la tattica del 5-5-5’.Il nuovo spot si inserisce all’interno del racconto che ha già coinvolto Ciro Ferrara, Filippo Inzaghi, Bobo Vieri e la famiglia TIM. ‘Mister’è nella sua casa, circondato da tutti i suoi trofei, mentre si appresta a vedere in TV la prima partita del nuovo Campionato Serie A TIM 2021/2022. Quando si rende conto però che l’incontro non viene...

