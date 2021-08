Opel punta sull’elettrico | successo immediato per le nuove vetture a zero emissioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Milano, 02 Agosto 2021.ha adottato la giusta strategia ed oggi possiamo iniziare a notarne appieno i frutti. La casa automobilistica del fulmine infatti aveva deciso già da qualche anno dire tutto sulla mobilità sostenibile, realizzando un’alternativa elettrica per ogni modello storico. Un piano strategico che poteva apparire avventato ed ambizioso, ma che oggi si sta dimostrando vincente. L’auto elettrica diinfatti convince e supera tutti i test, in ogni sua versione: dalla citycar più famosa del marchio, la Corsa-e alla Grandland X-Hybrid, il SUV plug-in che ha già conquistato gli appassionati della guida off road. ...