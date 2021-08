Opel Crossland | compattezza e versatilità

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 agosto 2021) MILANO (ITALPRESS) – Con il Suvl’obiettivo dicontinua a essere rappresentato dall’ottimale mix diesterna e versatile gestione dello spazio interno. Un ambizioso traguardo, visto i 4,21 metri di lunghezza. Salendo a bordo la percezione di spazio risulta ben superiore, grazie all’architettura ‘cabina in avantì, ovvero il prolungamento del parabrezza ben sopra il cofano motore. La flessibilità dell’abitacolo dipuò essere ulteriormente amplificata, grazie al Versatility Pack, in opzione per l’allestimento Elegance, oppure di serie per Ultimate ed Elegance con ...